МВД России объявило в розыск журналиста Андрея Серафимова по статье УК

МВД России объявило в федеральный розыск журналиста Андрея Серафимова. Это, по данным «Ленты.ру», следует из базы розыска ведомства.

Серафимов разыскивается по статье Уголовного кодекса (УК) России. При этом в базе не уточняется, о какой статье идет речь.

По данным ТАСС, ранее журналист сообщал, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье 280.4 («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства») УК РФ.

Андрей Серафимов ­– бывший руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» в Томской области. Он занимал эту должность в 2018–2019 годах. С 2019 года он в качестве журналиста начал сотрудничать с «Медузой» (признана в РФ иноагентом и нежелательной организацией) и «Новой газетой — Европа» (признана в РФ нежелательными организацией ).

Ранее МВД России объявило в розыск журналистку Машу Гессен.

