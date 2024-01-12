На крупнейшем видеоресурсе России установили рекорд

Пользователи на новогодних каникулах установили рекорд просмотров в «VK Клипах»

Во время праздников пользователи соцсети «ВКонтакте» чаще, чем в обычные дни, смотрели видео, общались в чатах, знакомились, отправляли видеосообщения, подарки и донаты. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В частности, юзеры установили рекорд на крупнейшем видеоресурсе России «VK Клипы» — два миллиарда уникальных просмотров в сутки. Именно столько раз были просмотрены клипы 3 января. При этом активнее всего пользователи создавали контент 31 декабря — в этот день количество опубликованных коротких видео выросло на 41 процент по сравнению с последним днем 2022 года.

Кроме того, количество активных пользователей «VK Знакомств» в первую неделю 2024 года выросло в два раза по сравнению с началом прошлого года. Для тех, кто хотел с кем-то познакомиться, чтобы вместе провести новогодние праздники, сервис сделал возможность добавить отметку «Праздники вместе». Благодаря ей образовалось 382 тысячи пар.

В «VK Мессенджере» по сравнению с предновогодней неделей было отправлено на 39 процентов больше сообщений и на 41 процент больше реакций. В начале января количество видеосообщений увеличилось на 53 процента по сравнению с неделей ранее — до 39 миллионов. Во время праздников 5 миллионов человек позвонили друзьям и родственникам в «VK Звонках» 7,5 миллиона раз, что на 11 процентов больше, чем неделей ранее.

Наконец, пользователи делали друг другу подарки в 21 раз чаще, чем в предновогоднюю неделю. Среди самых популярных — зеленый дракон, ангел и новогодний стеклянный шар. Лидерами по их отправке стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Челябинск и Самара.