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17:04, 12 января 2024Путешествия

На популярном у туристов курорте Таиланда обнаружили ядовитых медуз

В прибрежных водах тайского Пхукета обнаружили опасных медуз

Фото: Sumit Chinchane / Unsplash

На популярном у туристов тайском курорте Пхукет обнаружили опасных медуз. Об этом пишет портал «Новости Пхукета».

Речь идет о ядовитых существах Pelagia noctiluca, которые появились в прибрежных водах острова. Первыми представителей семейства сцифоидных во время обхода пляжа обнаружили работники отеля Pullman Panwa Beach Resort.

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Специалисты Департамента морских и прибрежных ресурсов Таиланда (DMCR) напомнили, что соприкосновение медуз с кожей человека может привести к сильному ожогу или вызвать аллергию. Иногда на теле после этого остаются шрамы.

Ведомство предупредило руководство местных гостиниц о том, чтобы они были готовы оказать первую помощь отдыхающим. Так, в частности, в случае укуса специалисты рекомендовали не обмывать место поражения пресной водой и обработать его соком лайма или уксусом.

Более того, отдыхающих призвали не растирать и массировать пораженный участок кожи. В случае необходимости туристам следует обратиться к медикам.

Ранее в январе стало известно, что по итогам 2023 года турпоток из России в Таиланд превысил допандемийный уровень. Уточняется, что за 2023 год в популярной азиатской стране отдохнули 1,48 миллиона россиян. По данным экспертов туристической отрасли, это больше, чем в 2019 году. Тогда в королевстве побывали 1,47 миллиона путешественников из России.

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      Фариза Бацазова
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