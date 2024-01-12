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14:33, 12 января 2024Бывший СССР

На Украине заявили о готовности принять любое вооружение

Глава ГУР Буданов: для Украины важно количество, а не качество вооружения

Фото: Reuters

В Киеве нуждаются и в новых, и в старых артиллерийских системах, ведь для Украины важно количество вооружения, а не качество. О готовности принять любую военную технику заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны республики Кирилл Буданов в интервью французской газете Le Monde.

«Речь идет не только о новейших технологиях, это могут быть и советские системы, которые уже не используют. Вопрос количества важен», — заявил глава разведывательного ведомства.

Буданов подчеркнул, что Украина нуждается в большом количестве снарядов и артиллерийских систем.

Глава ГУР также прокомментировал причины провала украинского контрнаступления. Буданов считает, что всему виной стали российские дроны и минные поля, а для решения этих проблем Украине требуются технические средства борьбы.

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      Глеб Палехов
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