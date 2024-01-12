Экс-советник Рейгана назвал решение для НАТО в ответ на преимущество России

American Conservative: Европе нужно создать общий ядерный арсенал против России

Странам НАТО в Европе придется сформировать коллективный ядерный арсенал, чтобы иметь шансы против России. Такое решение назвал экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative.

Он выразил уверенность, что создание общего ядерного арсенала могло бы дать европейцам шанс против России, армия которой превосходит коллективную Европу даже без учета ядерного арсенала РФ. По мнению Бэндоу, европейцам «давно пора взять на себя главную ответственность за свою оборону».

Он отметил, что в настоящее время Европа «немногим лучше подготовлена к всеобщей войне, чем это было в феврале 2022 года». Кроме того, бывший советник Рейгана обратил внимание, что фактически число членов НАТО, выделяющих по меньшей мере два процента ВВП на свою оборону, сократилось после начала конфликта на Украине. В то же время Бэндоу признал, что подобные меры связаны с рисками для мировой безопасности.

Ранее глава директората по ядерной политике альянса Джессика Кокс заявила, что НАТО не планирует размещать дополнительно новое ядерное оружие в Европе.

