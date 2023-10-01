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13:14, 1 октября 2023Мир

В НАТО ответили на вопрос о размещении нового ядерного оружия в Европе

В НАТО заявили, что не планируют размещать новое ядерное оружие в Европе

Фото: Kacper Pempel / Reuters

НАТО не планирует размещать дополнительно новое ядерное оружие в Европе. Об этом в интервью финской газете Ilta-Sanomat заявила глава директората по ядерной политике альянса Джессика Кокс.

Кокс отметила, что НАТО в настоящее время «не планирует никакими средствами» менять свои базы ядерного оружия в Европе.

Ядерные силы сдерживания НАТО основаны на ядерном оружии США и Великобритании, и наиболее готовы к его применению США, добавила она.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что устранить ядерную угрозу может только ликвидация арсеналов ядерного оружия. По его мнению, на сегодняшний день риск применения ядерного оружия поднялся до уровня, которого не достигал с времен холодной войны.

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    Сергей Истомин
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