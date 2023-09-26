Генсек ООН призвал к полной ликвидации ядерного оружия

Генсек ООН Гутерриш: ядерная угроза в мире достигла уровня времен холодной войны

Устранить ядерную угрозу, достигшую уровня холодной войны, может только полная ликвидация арсеналов ядерного оружия, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Его цитирует РИА Новости.

«Единственный способ устранить ядерную опасность — ликвидировать ядерное оружие. Давайте же совместными усилиями раз и навсегда сделаем так, чтобы место этим средствам разрушения было только в учебниках истории», — сказал генсек.

По словам Гутерриша, на сегодняшний день риск применения ядерного оружия «поднялся до уровня, которого он не достигал со времен холодной войны».

В конце февраля президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы есть информация, что США задумываются о натуральном испытании ядерного оружия. По его словам, Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к ядерным испытаниям со стороны Вашингтона.