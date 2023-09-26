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12:59, 26 сентября 2023Мир

Генсек ООН призвал к полной ликвидации ядерного оружия

Генсек ООН Гутерриш: ядерная угроза в мире достигла уровня времен холодной войны

Фото: Mike Segar / Reuters

Устранить ядерную угрозу, достигшую уровня холодной войны, может только полная ликвидация арсеналов ядерного оружия, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Его цитирует РИА Новости.

«Единственный способ устранить ядерную опасность — ликвидировать ядерное оружие. Давайте же совместными усилиями раз и навсегда сделаем так, чтобы место этим средствам разрушения было только в учебниках истории», — сказал генсек.

По словам Гутерриша, на сегодняшний день риск применения ядерного оружия «поднялся до уровня, которого он не достигал со времен холодной войны».

В конце февраля президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы есть информация, что США задумываются о натуральном испытании ядерного оружия. По его словам, Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к ядерным испытаниям со стороны Вашингтона.

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    Глеб Бажуткин
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