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09:33, 12 января 2024Забота о себе

Назван необычный ранний признак беременности

Mirror: на ранних сроках беременности женщина может испытывать симптомы гриппа

Фото: Amr Taha / Unsplash

Беременность на ранних сроках может выдать себя не только общеизвестными симптомами вроде утренней тошноты или задержки менструации, рассказали специалисты медицинской консультационной компании Healthline. Необычный ранний признак, замеченный врачами, назвало издание Mirror.

По их словам, на ранних сроках беременности женщина может испытывать симптомы гриппа и быть более подверженной респираторным инфекциям. «Беременность понижает иммунитет, делает женщину более уязвимой перед инфекциями. Часто можно заметить у себя симптомы простуды или гриппа в начале беременности», — рассказали в Healthline. Врачи посоветовали женщинам внимательнее относиться к своему здоровью на этом сроке, поскольку грипп может привести к серьезным осложнениям для беременной женщины и плода.

Также среди не самых распространенных симптомов беременности врачи назвали изменение вкусовых ощущений, связанное с повышением уровня гормонов эстрогена и прогестерона. Привычная для женщины еда может начать отдавать металлом, казаться горькой или менее сладкой, чем обычно. «Для сглаживания этих симптомов рекомендуется жевать жвачку без сахара, добавлять в блюда специи и убирать металлический привкус, подсахаривая или подсаливая блюда», — сказали в Healthline.

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      Александра Лисица
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