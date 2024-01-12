Назван необычный ранний признак беременности

Mirror: на ранних сроках беременности женщина может испытывать симптомы гриппа

Беременность на ранних сроках может выдать себя не только общеизвестными симптомами вроде утренней тошноты или задержки менструации, рассказали специалисты медицинской консультационной компании Healthline. Необычный ранний признак, замеченный врачами, назвало издание Mirror.

По их словам, на ранних сроках беременности женщина может испытывать симптомы гриппа и быть более подверженной респираторным инфекциям. «Беременность понижает иммунитет, делает женщину более уязвимой перед инфекциями. Часто можно заметить у себя симптомы простуды или гриппа в начале беременности», — рассказали в Healthline. Врачи посоветовали женщинам внимательнее относиться к своему здоровью на этом сроке, поскольку грипп может привести к серьезным осложнениям для беременной женщины и плода.

Также среди не самых распространенных симптомов беременности врачи назвали изменение вкусовых ощущений, связанное с повышением уровня гормонов эстрогена и прогестерона. Привычная для женщины еда может начать отдавать металлом, казаться горькой или менее сладкой, чем обычно. «Для сглаживания этих симптомов рекомендуется жевать жвачку без сахара, добавлять в блюда специи и убирать металлический привкус, подсахаривая или подсаливая блюда», — сказали в Healthline.

Ранее ассистент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Елена Близнюк посоветовала планирующим беременность женщинам пить меньше кофе. Она сообщила, что кофеин ухудшает тонус фaллoпиевых труб, через которые яйцеклетка попадает из яичников в матку.