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06:28, 12 января 2024Мир

Американский офицер раскритиковал Байдена из-за ударов по Йемену

Подполковник ВС США Дэвис: Байден втягивает США в войну ударами по Йемену

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал президента США Джо Байдена из-за ударов по Йемену. Свое мнение он высказал в эфире Fox News.

Он предупредил, что у ситуации «есть шансы перейти на более высокий уровень». Офицер напомнил о недвусмысленном предупреждении хуситов об атаках на американцев и интересы США в регионе. «Какой у нас план? Это потенциальный удар, который втягивает нас в войну», — заявил подполковник ВС США.

Дэвис выразил мнение, что глава Белого дома должен объяснить американскому народу, для чего Штатам развязывать этот конфликт.

США и Великобритания провели скоординированную атаку на Йемен в ночь на 12 января. Обстрелы велись по столице страны Сане и портовым городам. Для ударов использовались боевые самолеты, корабли, а также крылатые ракеты Tomahawk, запускаемые с подводных лодок. Военная операция стала ответом на постоянные обстрелы транспортных и боевых кораблей со стороны йеменских хуситов, которых, как считается, активно поддерживает Иран. Обстрелы начались в знак поддержки сектора Газа, в котором проводится военная операция Израиля.

Через час после начала обстрела США заявили, что удары по позициям хуситов достигли своих целей, атака завершена.

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      Марина Совина
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