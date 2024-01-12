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15:58, 12 января 2024Россия

В Подмосковье подростки выпивали на крыше и решили сыграть в опасную игру

В Подольске мальчик и девочка выпивали на крыше и решили сыграть в опасную игру

Фото: Oleg Bilyk / Unsplash

В подмосковном Подольске 13-летний мальчик и 14-летняя девочка выпивали на крыше и решили сыграть в опасную игру. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, подростки находились на балконе дома на улице Большой Зеленовской. Они употребляли спиртное и записывали видеообращения друзьям в Telegram.

В какой-то момент несовершеннолетние захотели перенести вечеринку на крышу. Спустя некоторое время девочку нашли на земле. Медикам спасти ее не удалось. Ее друг остался жив.

На месте, где сидели подростки, следователи обнаружили пустую бутылку из-под алкоголя, рюкзак, две упаковки лекарств и три мобильных телефона. Как утверждает Baza, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Томске катавшийся на поручне эскалатора подросток сорвался вниз и попал на видео.

После случившегося ребенка госпитализировали.

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      Анна Щербакова
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