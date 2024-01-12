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16:18, 12 января 2024Россия

Попова оценила опасность новых штаммов коронавируса

Попова: за 2023 год ни один из новых штаммов коронавируса не стал опаснее

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Ни один из новых штаммов коронавируса не стал опаснее за 2023 год. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, чьи слова приводит ТАСС.

«Ни один новый штамм — по крайней мере за прошедший год — не обрел новых свойств патогенных, не стал более злым, не стал более опасным для людей», — пояснила она.

При этом Попова отметила рост контагиозности, а также увеличение числа людей, которые не обращаются за медицинской помощью и продолжают распространять вирусы.

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Ранее кандидат медицинских наук, инфекционист Европейского Медицинского Центра Ирина Давыдова рассказала «Ленте.ру», что на данный момент нет признаков, которые бы указывали на риск новой пандемии в 2024 году. Тем не менее важно помнить, что грипп и коронавирус активно мутируют, что потенциально может привести к неприятным последствиям.

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      Никита Абрамов
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