Попова оценила опасность новых штаммов коронавируса

Попова: за 2023 год ни один из новых штаммов коронавируса не стал опаснее

Ни один из новых штаммов коронавируса не стал опаснее за 2023 год. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, чьи слова приводит ТАСС.

«Ни один новый штамм — по крайней мере за прошедший год — не обрел новых свойств патогенных, не стал более злым, не стал более опасным для людей», — пояснила она.

При этом Попова отметила рост контагиозности, а также увеличение числа людей, которые не обращаются за медицинской помощью и продолжают распространять вирусы.

Ранее кандидат медицинских наук, инфекционист Европейского Медицинского Центра Ирина Давыдова рассказала «Ленте.ру», что на данный момент нет признаков, которые бы указывали на риск новой пандемии в 2024 году. Тем не менее важно помнить, что грипп и коронавирус активно мутируют, что потенциально может привести к неприятным последствиям.