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20:25, 12 января 2024Путешествия

Раскрыта стоимость пляжного отдыха на популярном курорте Азии

«Слетать.ру»: стоимость туров на китайский Хайнань на двоих — 162 тысячи рублей

Фото: Pavel Roev / Unsplash

Средняя стоимость туров на китайский остров Хайнань на двоих составляет около 162 тысяч рублей. Такие данные раскрыла директор по продвижению агрегатора пакетных туров «Слетать.ру» Елизавета Тимошенко, сообщает РИА Новости.

По ее словам, чаще всего российские туристы выбирают пятизвездочные отели популярного пляжного курорта Азии. Спрос на отдых на Хайнане быстро растет, заметила она.

«На февраль приобрести недельный тур на двоих на завтраках и прямым перелетом можно от 160 тысяч рублей. Отдых на аналогичных условиях, но с перелетом стыковочными рейсами обойдется от 138 тысяч рублей», — заключила Тимошенко.

Ранее российские туристы, отдыхающие на Хайнане, пожаловались на проблемы с оплатой услуг на популярном курорте Азии. Уточняется, что чуть ли не единственным способом платежей для отечественных путешественников в Китае остаются наличные. Во многих торговых точках и заведениях общепита оплата только безналичная.

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      Зарина Дзагоева
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