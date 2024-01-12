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15:36, 12 января 2024Забота о себе

Развеян распространенный миф об ананасе

Диетолог Стародубова: ананасы не обладают жиросжигающим эффектом вопреки мифу

Фото: Juno Jo / Unsplash

Вопреки мифу, употребление ананасов не приводит к похудению, рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. Распространенное заблуждение об этом плоде она развеяла в беседе с «Москвой 24».

Стародубова подтвердила, что в составе ананаса действительно есть фермент бромелайн, улучшающий расщепление белков пищи и обладающий противовоспалительным действием. «Несмотря на наличие бромелайна, жиросжигающим эффектом ананасы не обладают. Поэтому рассчитывать на то, что можно скорректировать избыточную жировую массу тела, ничего не меняя в питании, а просто дополнительно добавив в свой рацион, например, этот фрукт, — заблуждение», — объяснила она.

Ананасы, продолжила Стародубова, богаты клетчаткой и витаминами, однако взрослому человеку не стоит съедать в день более 250-300 граммов. «Помимо диспепсических явлений, вздутия, повышенного газообразования, нарушения стула, которые могут быть вызваны избыточным потреблением ананасов, экзотический продукт способен провоцировать аллергические реакции при склонности к ним. По этой же причине его не используют в питании детей до трех лет», — рассказала она.

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Диетолог посоветовала есть ананасы в свежем виде или покупать замороженные фрукты, поскольку при консервации часть витаминов и полезных веществ теряется.

Кроме правильного питания, снизить вес помогают занятия бегом: при пробежке на пять километров сжигается около 400 килокалорий. Примерно столько же и больше можно сбросить за час велопрогулки.

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      Александра Лисица
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