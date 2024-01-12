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19:43, 12 января 2024Силовые структуры

Россиянин выжил после нападения сожительницы с ножом

В Одинцово россиянин оказался в реанимации после нападения сожительницы с ножом

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Московской области задержали 43-летнюю жительницу города Одинцово, подозреваемую в покушении на сожителя. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 11 января между мужчиной 45 лет и обвиняемой вспыхнула словесная ссора, которая быстро переросла в конфликт. Женщина внезапно вооружилась кухонным ножом и нанесла им не менее трех опасных ран оппоненту в область шеи и туловища. Мужчине удалось вызвать скорую и чудом выжить. В настоящее время он находится в реанимации.

Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Назначен комплекс судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинская, амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая.

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      Владимир Седов
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