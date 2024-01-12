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16:23, 12 января 2024Мир

Российский посол отверг причастность Москвы к протестам фермеров в Германии

Посол России в Берлине Нечаев: Москва не причастна к протестам фермеров в ФРГ

Фото: Swantje Stein / Reuters

Москва не причастна к организации протестов фермеров в Германии, заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев. комментарий дипломата опубликован на официальном сайте российского дипведомства в ФРГ.

«Решительно отвергаем попытки официальных представителей ФРГ связать проходящие в Германии массовые протесты против политики федерального правительства с якобы финансируемыми Россией "кампаниями дезинформации" в социальных сетях», -— указал он.

По словам Нечаева, эти обвинения «не имеют ничего общего с реальностью», а сами протесты фермеров являются следствием антироссийских санкций, которые «бумерангом ударили по Германии».

«Последствия этих недальновидных решений в полной мере ощутили как рядовые граждане ФРГ, так и немецкий бизнес», — подчеркнул посол.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в Берлине может произойти «майдан» на фоне забастовок фермеров. Политик подчеркнул, что немецкий канцлер Олаф Шольц вряд ли сможет удержаться у власти, если Германия продолжит оказывать помощь Украине.

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      Виктория Кондратьева
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