Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:08, 12 января 2024Из жизни

Создатель кругов на полях завершил карьеру из-за «сумасшедших фанатов НЛО»

Создатель рисунков на полях решил завершить карьеру из-за фанатов инопланетян

Фото: Sahara Prince / Shutterstock / Fotodom

Художник из Великобритании, который является создателем десятков кругов на полях, решил завершить карьеру из-за поклонников теорий о пришельцах. Об этом сообщает Daily Star.

49-летний художник Ден Хайн из города Гластонбери, графство Сомерсет, прославился тем, что создал около сотни рисунков на пшеничных полях по заказу различных фирм. Он использовал геодезический лазерный сканер для точного вычисления размеров и форм рисунков и доски, чтобы приминать пшеницу.

Однако теперь он решил прекратить работу из-за, как он сам выражается, «сумасшедших фанатов НЛО». Хайн рассказал, что их стало особенно много после выхода некой книги, в которой утверждалось, что круги на полях создаются инопланетянами и могут вылечить человека. «Они волокут людей с болезнью Паркинсона на круги, скачут там и думают, что это их вылечит. Люди, вы эксплуатируете чужое доверие!» — заявил художник.

Материалы по теме:
Разведчик впервые рассказал о секретной программе США по изучению НЛО. Он заявил, что власти укрывают корабли пришельцев
Разведчик впервые рассказал о секретной программе США по изучению НЛО.Он заявил, что власти укрывают корабли пришельцев
27 июля 2023
Зловещая тишина Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
Зловещая тишинаИнопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
5 сентября 2019
Тайная угроза Американцы запустили новый сверхсекретный проект. Он раскроет загадку летающих тарелок
Тайная угрозаАмериканцы запустили новый сверхсекретный проект. Он раскроет загадку летающих тарелок
2 июня 2019

Он также отметил, что некоторые так называемые исследователи паранормального использовали его работы ради рекламы своих книг и лекций. Кроме того, британец пожаловался, что его доходы упали из-за того, что фермеры недовольны повышенным вниманием к его работам со стороны любителей инопланетян.

Ранее полиция американского города Майами прокомментировала слухи о нападении трехметрового пришельца на людей. Поводом для слухов послужило видео с десятками полицейских автомобилей, направляющихся к торговому центру, на котором некоторые разглядели огромную шагающую фигуру.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Будет означать объявление войны». Медведев предупредил Британию о последствиях отправки войск на Украину

      Туристке подсунули фейковую сумку Hermes за 3,5 миллиона рублей в Таиланде

      Дочь Тутберидзе рассказала о нервах на чемпионате Европы

      Боня показала лицо без макияжа после жалоб на пластику

      Российский подросток расправился с опекуншей и угнал ее машину

      Хуситы высказались о повреждениях в результате атак США и Великобритании

      Украинские моряки попали в плен к йеменским хуситам

      Полицейские проверят новогоднее шоу с эротическими сценами в российском ДК

      Глава российского села лишился должности после показа детям Деда Мороза без брюк

      «Ростов» объявил о переходе Роналдо

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости