Создатель кругов на полях завершил карьеру из-за «сумасшедших фанатов НЛО»
Художник из Великобритании, который является создателем десятков кругов на полях, решил завершить карьеру из-за поклонников теорий о пришельцах. Об этом сообщает Daily Star.
49-летний художник Ден Хайн из города Гластонбери, графство Сомерсет, прославился тем, что создал около сотни рисунков на пшеничных полях по заказу различных фирм. Он использовал геодезический лазерный сканер для точного вычисления размеров и форм рисунков и доски, чтобы приминать пшеницу.
Однако теперь он решил прекратить работу из-за, как он сам выражается, «сумасшедших фанатов НЛО». Хайн рассказал, что их стало особенно много после выхода некой книги, в которой утверждалось, что круги на полях создаются инопланетянами и могут вылечить человека. «Они волокут людей с болезнью Паркинсона на круги, скачут там и думают, что это их вылечит. Люди, вы эксплуатируете чужое доверие!» — заявил художник.
Он также отметил, что некоторые так называемые исследователи паранормального использовали его работы ради рекламы своих книг и лекций. Кроме того, британец пожаловался, что его доходы упали из-за того, что фермеры недовольны повышенным вниманием к его работам со стороны любителей инопланетян.
Ранее полиция американского города Майами прокомментировала слухи о нападении трехметрового пришельца на людей. Поводом для слухов послужило видео с десятками полицейских автомобилей, направляющихся к торговому центру, на котором некоторые разглядели огромную шагающую фигуру.