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09:18, 12 января 2024Мир

США попытались убедить арабские страны присоединиться к коалиции против хуситов

Semafor: США пытались убедить арабские страны поддержать коалицию против хуситов
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: US Central Command via X / Handout / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен пытался убедить арабские страны, в том числе Египет, Катар, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию поддержать и присоединиться к международной коалиции против йеменских хуситов. Об этом сообщает портал Semafor со ссылкой на источники.

По словам американских и ближневосточных чиновников, США воспринимают ОАЭ и Саудовскую Аравию как особенно важных партнеров в борьбе против хуситов, однако арабские официальные лица заявили, что страны не заинтересованы в том, чтобы поддерживать возобновление военных операций.

При этом Катар и Египет также не хотят присоединяться к какой-либо операции, отчасти потому, что тогда их можно будет рассматривать как сторонников Запада в конфликте Израиля против радикальной палестинской группировки ХАМАС.

Ранее Военно-воздушные силы США нанесли удары более чем по 60 целям на 16 объектах хуситов в Йемене, использовав больше 100 высокоточных боеприпасов в ходе совместной с Великобританией операции.

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      Семен Александров
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