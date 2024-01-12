Стало известно об ударах России по складам Украины с западным оружием

InfoBRICS: Российская армия атаковала украинские склады с западным оружием

Вооруженные Силы России атаковали военные склады Украины с оружием, переданным Западом. Об этом стало известно из статьи журналиста Лукаса Лейроза для портала InfoBRICS.

Лейроз заявил, что украинская армия не способна противостоять российской стороне в воздухе. Несмотря на то что западные страны предоставляют Киеву необходимое вооружение, ситуация остается тяжелой. «Российская армия усилила свои атаки, добравшись и до объектов, где хранилось большое количество западного оружия», — уточнил Лейроз.

Журналист выразил мнение, что одержать победу в конфликте Украина не сможет. Он объяснил, что Россия имеет абсолютное преимущество в воздухе.

Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что Киеву необходимы новые средства противовоздушной обороны (ПВО). По его мнению, предоставленные Украине западными союзниками системы ПВО оказались неэффективными.