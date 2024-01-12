Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:40, 12 января 2024Интернет и СМИ

Стало известно об ударах России по складам Украины с западным оружием

InfoBRICS: Российская армия атаковала украинские склады с западным оружием
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные Силы России атаковали военные склады Украины с оружием, переданным Западом. Об этом стало известно из статьи журналиста Лукаса Лейроза для портала InfoBRICS.

Лейроз заявил, что украинская армия не способна противостоять российской стороне в воздухе. Несмотря на то что западные страны предоставляют Киеву необходимое вооружение, ситуация остается тяжелой. «Российская армия усилила свои атаки, добравшись и до объектов, где хранилось большое количество западного оружия», — уточнил Лейроз.

Журналист выразил мнение, что одержать победу в конфликте Украина не сможет. Он объяснил, что Россия имеет абсолютное преимущество в воздухе.

Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что Киеву необходимы новые средства противовоздушной обороны (ПВО). По его мнению, предоставленные Украине западными союзниками системы ПВО оказались неэффективными.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Медведев пригрозил Британии войной

      На крупнейшем видеоресурсе России установили рекорд

      В Раде заявили о слабой подготовке новобранцев ВСУ

      В Госдуме призвали региональных прокуроров контролировать подачу тепла россиянам

      В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

      Два россиянина, два украинца и литовец застряли на судне в Африке без паспортов

      Южная Корея захотела занять 10 процентов рынка космических пусков

      Российский суд запретил «Нафтогазу Украины» подавать в международный

      Акции судоходных компаний резко подорожали на фоне атаки США на Йемен

      Украинский генерал признал возможности России для продвижения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости