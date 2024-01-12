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12:41, 12 января 2024Путешествия

«Уральские авиалинии» высказались о судьбе экстренно севшего в поле самолета

«Уральские авиалинии» сообщили, что решения о судьбе севшего в поле самолета нет

Фото: РИА Новости

Пресс-служба «Уральских авиалиний» высказалась о судьбе экстренно севшего в пшеничном поле под Новосибирском 12 сентября 2023 года самолета. В беседе с «Лентой.ру» представитель компании сообщил, что решения по лайнеру пока нет.

«До окончания расследования принимать решение не будем», — заявили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Ранее Telegram-канал Shot рассказал, что самолет «Уральских авиалиний», экстренно севший в пшеничном поле под Новосибирском, разберут на части и утилизируют. Журналисты издания сообщили, что такое решение было принято после тщательного анализа ситуации и нескольких проведенных экспертиз.

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Аварийная посадка воздушного судна произошла 12 сентября 2023 года. На борту находилось около 170 человек, 23 из которых — дети. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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      Алена Шевченко
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