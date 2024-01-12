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11:10, 12 января 2024Мир

В Британии рассказали о шоке в НАТО из-за массированных ударов России по Украине

Британский аналитик Меркурис: удары России по Украине вызвали шок в НАТО

Фото: Sergey Smolentsev / Reuters

Британский аналитик Александр Меркурис рассказал, что массированные ракетные удары Вооруженных сил (ВС) России по военным объектам на Украине «вызвали шок в НАТО». Подробностями он поделился в эфире YouTube-канала The Duran.

«За эти три недели были три серии крупных авиаударов, и они были абсолютно разрушительными. (...) Это вызвало шок во всем Североатлантическом альянсе, и, очевидно, внутри самой Украины, и даже сам [Владимир] Зеленский заявляет, что система ПВО находится на грани истощения», — приводит слова эксперта РИА Новости.

Меркурис указал, что российские удары свели на нет все усилия военно-политического блока, который поставил Киеву более трети своих зенитных ракет и одни из лучших радаров ради укрепления противовоздушной обороны республики.

Ранее он заявил, что три массированных ракетных удара России нанесли колоссальный ущерб системе ПВО Украины. По его словам, Западу, ресурсы которого уже заканчиваются, будет очень трудно это исправить. Аналитик также предположил, что ракетные удары по всей Украине направленны на то, чтобы измотать Вооруженные силы республики, а также истощить украинские системы вооружений, экономику и промышленность.

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