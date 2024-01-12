В Латвии предпочли войска НАТО идее единой армии ЕС

Министр обороны Латвии Спрудс усомнился в идее единой армии Евросоюза

В Латвии предпочли войска НАТО идее единой армии Евросоюза (ЕС). Министр обороны страны Андрис Спрудс усомнился в необходимости создания единой армии с учетом существования альянса, пишет Delfi.

Спрудс прокомментировал идею министра иностранных дел Италии Антонио Таяни о создании единой европейской армии. Он напомнил, что позиция Латвии заключается в незаменимости НАТО, так как в альянсе есть страны, не входящие в Евросоюз.

«Нет необходимости дублировать и создавать дополнительные командные структуры, которые косвенно конкурировали бы с НАТО. Такой нужды нет. Поэтому мы должны работать над укреплением альянса», — заявил министр.

По его мнению, дискуссии о европейской армии могут иметь место, но в целом военной силой региона является НАТО, многие члены которого входят в Евросоюз. Политик также предположил, что на уровне ЕС следует задуматься о развитии военной индустрии.

11 января министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что НАТО должна возглавить страна, которая больше тратит на оборону. Так он прокомментировал свое желание возглавить НАТО после ухода нынешнего генерального секретаря Йенса Столтенберга.

