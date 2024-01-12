В Петербурге двух мигрантов обвинили в совращении несовершеннолетних

В Петербурге мигрантов объявили в розыск за совращение несовершеннолетних

В Санкт-Петербурге двух мигрантов обвинили в совращении несовершеннолетних и объявили в розыск. Об этом сообщает 78.ru

По данным издания, первой в полицию обратилась 35-летняя россиянка, сообщившая, что 10 января в квартире на бульваре Новаторов неизвестный совершил насильственные действия в отношении ее 12-летней дочери. Полиция начала розыск подозреваемого в преступлении 20-летнего уроженца Узбекистана.

Позже стало известно, что другой 18-летний уроженец Узбекистана не менее пяти раз вступал в половую связь с совращенной им 15-летней школьницей, у которой позже украл цепочку.

Ранее в Москве мигрант напал на шестилетнюю девочку в мясном магазине. Он угрожал свернуть ребенку шею.