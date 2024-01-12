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15:25, 12 января 2024Бывший СССР

В Раде заявили о слабой подготовке новобранцев ВСУ

Арахамия заявил о слабой подготовке многих новобранцев ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Многих новобранцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправили на фронт слабо подготовленными к боевым действиям, поэтому в новой редакции законопроекта о мобилизации будут прописаны критерии повышения уровня подготовки военнообязанных. Об этом заявил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире национального телемарафона, передает РИА Новости.

«Мы много получаем историй, когда человека мобилизовали. Он обучился, и уже вроде как пройден курс, и на передовой, а потом выявляется, что [на подготовке курсанты] одну гранату кинули или постреляли два "рожка" и больше не имеют никаких навыков», — рассказал глава парламентского объединения.

Арахамия добавил, что в связи с этим в рекомендациях к законопроекту прописано требование к курсам подготовки новобранцев: солдат ВСУ необходимо обучать так, чтобы в ходе боевых действии они могли сохранить себе жизнь.

11 января кабинет министров Украины отозвал на доработку законопроект о мобилизации. В тот же день глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ведомстве подготовили новую редакцию документа с учетом замечаний, высказанных с конца декабря.

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      Глеб Палехов
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