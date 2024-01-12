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12:45, 12 января 2024Россия

В России объяснили слова Кирби о прекращении военной помощи Украине

Эксперт Богуславская: прекращая помощь Киеву, Белый дом давит на республиканцев

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Белый дом, заявляя о прекращении военной помощи Украине, рассчитывает оказать давление на Республиканскую партию США. Слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби объяснила старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская, пишут в пятницу, 12 января, «Известия».

«Заявление Кирби звучит, скорее, предупредительно. Оно делается для того, чтобы оказать давление на конгрессменов, которые слишком задержались с предоставлением помощи киевскому режиму», — считает она.

Российский американист выразила мнение, что спонсирование Киева продолжится, но уже со стороны союзников США. По ее словам, полное прекращение поддержки Украины сейчас невозможно, поскольку даже в случае прекращения боевых действий, бывшая советская республика и ее экономика не смогут существовать без помощи извне.

12 января Джон Кирби заявил, что США прекратили поставки на Украину оружия и военной техники, так как у Вашингтона не осталось бюджетных средств на такие программы.

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      Игорь Дмитров
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