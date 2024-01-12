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02:46, 12 января 2024Мир

В США заявили о разгроме ВСУ российскими военными

Экс-разведчик США Риттер: российские войска наступают на позиции ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпели стратегическое поражение в противостоянии с российскими военными — самыми закаленными в мире, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Такое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

По его словам, российские солдаты постоянно совершенствуются и являются самими подготовленными. «Нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало бы то, что представляют собой русские», — считает Риттер. Аналитик отметил, что украинская армия оказалась разгромлена, добавив, что Россия начинает «настойчиво наступать».

Ранее Риттер предрек безоговорочную капитуляцию Украины в конфликте с Россией. Он исключил возможность проведения переговоров, напомнив, что Киев сознательно отказывался от дипломатического урегулирования, не соглашаясь прекратить огонь.

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      Марина Совина
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