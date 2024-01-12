Водитель напал на пожилую россиянку на костылях возле больницы

Ngs.ru: водитель напал на пожилую женщину на костылях у больницы в Новосибирске

Водитель напал на пожилую женщину, которая была на костылях, возле больницы в Новосибирске. Об этом стало известно региональному порталу Ngs.ru.

По словам одной из очевидиц, все произошло накануне около входа в стоматологию. Россиянка отметила, что к зданию подъехала синяя небольшая машина.

Свидетельница уточнила, что в этот момент пенсионерка начала садиться, рядом с ней находилась родственница помоложе.

«Из машины вышел мужчина, толкнул ее, она перелетела через сугроб. Из другой машины выскочил мужчина, вероятно, ждал кого-то и сцепился с нападавшим, позже появился другой мужчина, начал успокаивать дерущихся», — заявила собеседница изданию.

После случившегося нападавший водитель на синей машине скрылся, двое других участников стычки начали поднимать бабушку.

В стоматологической клинике объяснили, что о случившемся ничего не знают, к ним по данному факту никто не обращался.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подчеркнули, что в полицию заявление о причинении телесных повреждений женщине поступало. По данному факту была организована проверка.

Ранее сообщалось, что в Челябинске задержали 40-летнего водителя маршрутки за нападение на беременную пассажирку якобы за безбилетный проезд.