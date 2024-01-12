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16:38, 12 января 2024Мир

В России высказались о возвращении замороженных активов

Депутат Чепа: возвращение российских активов — вопрос переговоров

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Возвращение замороженных активов России остается возможным, это вопрос переговоров. Использование активов не по назначению повлечет за собой серьезные последствия и недоверие к американскому доллару. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Шансы есть всегда, это вопрос переговоров. Если какие-то шаги будут сделаны, то не в интересах Украины, а в интересах западных корпораций, — сказал политик. — Много существует факторов, которые могут на это повлиять. Есть компании, которые рискуют потерей своих активов, вложенных в Россию. Есть финансовые структуры, понимающие, что изъятие российских активов повлечет недоверие к американскому доллару».

Изъятие активов, как подчеркнул Чепа, может быть чревато полноценным коллапсом и потерями для экономик стран Запада. Он также предупредил об ответных мерах России.

«Мы будем принимать ответные меры. Здесь целый комплекс вопросов, которые будут на это влиять», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что Совет национальной безопасности США «в принципе приветствует» принятие законопроекта, который позволит изъять средства на сумму около 300 миллиардов долларов и передать их на восстановление Украины.

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