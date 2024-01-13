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22:45, 13 января 2024Бывший СССР

Стало известно о работе группы «Аида» спецназа «Ахмат» на кременском участке

Боец «Ахмата»: украинских солдат выслеживают и ликвидируют при ротациях

Фото: РИА Новости

Российские военные ежедневно срывают ротации украинских силовиков в Серебрянском лесничестве на кременском участке, выслеживая и ликвидируя прибывших на позиции бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет РИА Новости.

Бойцы группы «Аида» отряда «Охотник» спецназа «Ахмат» практически круглосуточно наблюдают за участками, отметил командир группы. Украинские военные приезжают на них для смены бойцов на позициях. После обнаружения цели вычисляются маршруты украинских военных и автомобилей.

«По автомобилям обычно отрабатывает артиллерия, ликвидацией прибывших групп украинских силовиков, передвигающихся пешком, занимается группа "Аида" спецназа "Ахмат"», — рассказал он.

Ранее стало известно, что бойцы спецназа «Ахмат» на артемовском направлении ликвидировали двух наемников из Колумбии при взятии блиндажа на позициях ВСУ.

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      Марина Совина
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