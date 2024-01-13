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10:05, 13 января 2024Путешествия

В деле погибшей в Турции российской туристки появились новые подробности

РИА Новости: телефон пропавшей в Турции россиянки Ярыгиной выключили специально

Фото: Martin Siepmann / Globallookpress.com

В деле российской туристки Надежды Ярыгиной, погибшей в турецком Кемере, появились новые подробности — ее телефон выключили специально в день исчезновения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регулярно отдыхающую на том же курорте женщину Елену.

«Все дни с 4 января телефон был выключен. Однако, по словам спасателей, как только мобильник нашли, сразу включили. Оказалось, что батарея заряжена, причем наполовину. Видимо, его специально кто-то выключил», — говорит Елена.

По ее словам, месяц назад в Кемере произошла громкая криминальная история — в начале декабря на одну из российских туристок, которая поехала с мужем на гору Чалыш, напал мужчина. Преступник находился на той же горе, он завел с пострадавшей разговор, а затем стал толкать в кусты, но женщина дала ему отпор. Мужчина попытался сбежать, но выронил документы, его задержали в Анталье через три дня. Нападавшим оказался 64-летний гражданин Турции Омер Демиркурт, ранее судимый за несколько убийств.

По одной из версий, к смерти Ярыгиной так же может быть причастен местный житель, но официально это не подтверждено. Подруга женщины Евгения Шулакова, приехавшая участвовать в поисках, уточнила, что Ярыгина отправилась на прогулку одна и не заводила новых знакомств.

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40-летняя Надежда Ярыгина из Кирова приехала в турецкий Кемер 31 декабря, 4 января она перестала выходить на связь с близкими. В отеле сообщили, что в тот день женщина ушла на прогулку в горы. 8 января она должна была вылетать в Москву, однако к назначенному времени не пришла к автобусу с туристами и не вернулась в Россию. При осмотре номера Ярыгиной в отеле оказалось, что все ее вещи, кроме телефона, на месте. 11 января спасатели нашли телефон Ярыгиной на горе Чалыш.

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      Сергей Истомин
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