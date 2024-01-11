Подруга пропавшей в Турции россиянки записала видеообращение с просьбой о помощи

«360»: подруга пропавшей в Турции россиянки обратилась к туристам за помощью

Подруга россиянки Надежды Ярыгиной, пропавшей в Турции во время новогодних каникул, записала видеообращение, в котором попросила туристов помочь в ее поисках. Об этом сообщает «360».

По словам девушки по имени Евгения, подруга общалась с ней и родственниками до 4 января, но потом связь резко оборвалась. В отеле сообщили, что Ярыгина в этот день ушла на прогулку в горы.

«Утром 8 января она не пришла в автобус с туристами, на рейс не зарегистрировалась, соответственно, не прилетела в Москву, и ее нет в Кирове. Где она, что с ней, в каком она состоянии, мы на сегодняшний день информацией не располагаем», — рассказала Евгения.

Героиня ролика добавила, что родственники туристки обратились в российскую полицию и посольство в Турции. Известно также, что при вскрытии номера в отеле, где остановилась Ярыгина, оказалось, что все ее вещи, кроме телефона, были на месте.

Евгения попросила отдыхающих в Кемере туристов сообщить, если они располагают какой-либо информацией о ее подруге. Она отметила, что местная полиция ищет пропавшую женщину, но пока безуспешно. «Мы предполагаем, что она ушла гулять в горы, и что-то могло с ней случиться», — призналась Евгения.

Ранее стало известно, что незадолго до исчезновения Ярыгина делилась фото с родными. Также выяснилось, что россиянка очень много работала, но часто ездила куда-то отдыхать.

