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07:05, 13 января 2024Экономика

Европу уличили в продолжении покупки российской нефти

The Independent: Европа продолжает покупать российскую нефть через Индию

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В Европе продолжают закупать российскую нефть, но делают это не напрямую, а через Индию. Об этом пишет The Independent.

Как отмечает издание, импорт нефти из Индии в Европейский союз (ЕС) вырос до «рекордного уровня», в то же время импорт российской сырой нефти в Дели в 2023 году увеличился более чем в два раза.

Ведущий аналитик Kpler Мэтт Смит в беседе с изданием уличил Индию в том, что она «смогла купить дешевую нефть для своих нефтеперерабатывающих заводов, затем она смогла переработать эту нефть и продать продукты переработки по полной цене».

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Факт возросших объемов импорта российской нефти подрывает западные санкции и указывает на их несостоятельность санкций, отметил Мэтт Смит. Компании, отслеживающие торговлю нефтью, говорят, что понять, откуда была получена переработанная нефть, невозможно.

Кроме того зависимость Европы от российского сырья очевидна. Власти ЕС просто не хотят «ликвидировать российские поставки», поскольку это привело бы к очень резкому росту цен и нехватки нефти. За прошлый год 20 из 27 стран Евросоюза покупали российскую нефть через Индию, пишет газета.

По словам Смита, в Европе как бы пытаются усидеть на двух стульях, желая сократить прибыль Москвы от продажи нефти, но при этом оставить российскую нефть на рынке, так как ее отсутствие нанесет серьезный «экономический ущерб».

Ранее сообщалось, что США якобы возобновили импорт российской нефти впервые после марта 2022 года. Первая партия нефти из России отправилась в США в октябре 2023-го. США продолжили покупать нефть и в ноябре — в этом месяце объем купленного сырья составил 9,9 тысячи баррелей, по 76 долларов баррель. Позже заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Пател заявил, что у него нет информации об этом.

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      Марина Совина
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