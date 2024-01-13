Названо способное разбить западные истребители на Украине российское оружие

NI: ВС России могут применить ЗРК С-500 против истребителей F-16 на Украине

ВС России могут применить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-500 «Прометей» против истребителей F-16 на Украине. Об этом российском оружии, способном разбить главные самолеты Вооруженных сил республики (ВСУ), переданные западными союзниками, напомнил The National Interest (NI).

«Теперь, когда Киев вскоре поднимет эти истребители в воздух, истинные возможности С-500 подтвердятся на практике, ведь Москва может отправить эти комплексы для усиления противовоздушной обороны», — отмечается в статье. Обозреватель уточняет, что о новом ЗРК известно не так много, однако его предшественники, такие как С-300, давно зарекомендовали себя как одни из самых эффективных зенитных ракет, используемых в настоящем.

По данным издания, при разработке Россия хотела добиться того, чтобы «Прометей» смог, помимо баллистических и крылатых ракет, сбивать самолеты пятого поколения и низкоорбитальные спутники. Система состоит из четырех ракет класса «земля-воздух» большой дальности или двух перехватчиков, в результате чего боеприпасы могут преодолевать расстояние в 400-600 километров. Также она способна обнаруживать баллистические и воздушные цели на дальностях до 2 000 и 800 километров соответственно.

Учитывая риск появления ЗРК С-500 в зоне специальной военной операции (СВО), часть западных экспертов стремится сорвать сделку по передаче Украине 60 самолетов F-16 Fighting Falcon, опасаясь, что они будут слишком уязвимыми целями.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин назвал самое ожидаемое оружие России в зоне СВО. Речь идет о самоходных артиллерийских установках (САУ) «Коалиция-СВ», которая должна решить вопрос контрбатарейной борьбы выводом из строя артиллерийских систем ВСУ, особенно западного производства, в частности, HIMARS.