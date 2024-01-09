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17:36, 9 января 2024Наука и техника

Названо самое ожидаемое оружие России в зоне СВО

Эксперт Дандыкин: больше всего в зоне СВО ждут САУ «Коалиция-СВ»

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) больше всего ждут самоходные артиллерийские установки (САУ) «Коалиция-СВ». Самое ожидаемое оружие России назвал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

«Предположу, что больше всего на ЛБС (линии боевого соприкосновения — прим. "Ленты ру") ждут "Коалицию-СВ", это 152-миллиметровая САУ. Она должна решить вопрос контрбатарейной борьбы выводом из строя артиллерийских систем ВСУ, особенно западного производства, в том числе РСЗО HIMARS. Думаю, что скоро мы ее увидим», — сказал он.

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Также эксперт отметил необходимость «свести к нулю» вероятность появления истребителей F-16 на Украине. По его словам, необходимо наносить удары по аэродромам, которые Киев пытается переоборудовать под стандарты НАТО.

В декабре генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что «Коалиция-СВ» должна скоро появиться в зоне проведения специальной военной операции (СВО), чтобы обеспечить существенное преимущество над артиллерией НАТО по дальности.

В том же месяце военный эксперт Виктор Мураховский рассказал, что новая САУ предназначена для контрбатарейной борьбы. «Коалиция-СВ» сможет работать в связке с системами «Ястреб-АВ» и «Зоопарк-1М», которые позволяют определять позиции артиллерии противника.

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      Даниил Иринин
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