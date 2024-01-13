Политик Филиппо предрек Киеву отказ от помощи США из-за проблем с учетом оружия

Конгресс США откажется от дополнительных поставок вооружения Украине из-за проблем с его учетом. Такое мнение в соцсети X выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик указал, что ранее генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч представил доклад, в котором утверждается, что вооружение стоимостью более одного миллиарда долларов, переданное Вашингтоном Киеву, не отслеживалось должным образом со стороны США. В связи с этим возникли опасения, что вооружение могло быть украдено или же попало в руки контрабандистов.

«Вот что побудит Конгресс США отказаться от любых дополнительных поставок оружия [Владимиру] Зеленскому и Украине. Тем более что это крайне коррумпированная страна!» — заявил Филиппо, комментируя доклад. Политик добавил, что это также должно побудить Францию прекратить помощь Киеву.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что США считают трудным контроль за использованием полученного Киевом оружия. По его словам, возможности Вашингтона ограничены из-за «обстоятельств, связанных с активными боевыми действиями».