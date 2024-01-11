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04:55, 12 января 2024Мир

В США признали трудной задачей контроль за отправленным Киеву оружием

Кирби: США считают трудным контроль за использованием полученного Киевом оружия
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: REUTERS/Leah Millis

США считают трудным контроль за использованием полученного Киевом оружия. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, американская сторона пытается мониторить, но это очень трудная задача. Как сказал Кирби, возможности Вашингтона ограничены из-за «обстоятельств, связанных с активными боевыми действиями».

Ранее 11 января пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что в оборонном ведомстве свидетельств незаконного перенаправления оружия США Киевом.

Перед этим в Аппарате генерального инспектора Министерства обороны заявили, что ведомство не смогло в полной мере выполнить контроль за поставками вооружения Украине. В частности, ответственные лица не смогли быстро отчитаться о 40 тысячах единиц оружия, за которыми по закону следовало тщательно следить.

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      Марина Совина
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