В Пентагоне не нашли свидетельств незаконного перенаправления оружия США Киевом

Пентагон: нет свидетельств незаконного перенаправления оружия США Киевом

В Пентагоне заявили, что у ведомства нет свидетельств незаконного перенаправления оружия США Киевом. Слова пресс-секретаря оборонного ведомства Патрика Райдера приводит ТАСС.

Как считает Райдер, украинская армия эффектино использует получаемое от западных союзников оружие.

Таким образом пресс-секретарь Пентагона отреагировал на сообщение Аппарата генерального инспектора Министерства обороны, что ведомство не смогло в полной мере выполнить контроль за поставками вооружения Украине.

В частности, ответственные лица не смогли быстро отчитаться о 40 тысячах единиц оружия, за которыми по закону следовало тщательно следить.