В Пентагоне не нашли свидетельств незаконного перенаправления оружия США Киевом
Пентагон: нет свидетельств незаконного перенаправления оружия США Киевом
В Пентагоне заявили, что у ведомства нет свидетельств незаконного перенаправления оружия США Киевом. Слова пресс-секретаря оборонного ведомства Патрика Райдера приводит ТАСС.
Как считает Райдер, украинская армия эффектино использует получаемое от западных союзников оружие.
Таким образом пресс-секретарь Пентагона отреагировал на сообщение Аппарата генерального инспектора Министерства обороны, что ведомство не смогло в полной мере выполнить контроль за поставками вооружения Украине.
В частности, ответственные лица не смогли быстро отчитаться о 40 тысячах единиц оружия, за которыми по закону следовало тщательно следить.