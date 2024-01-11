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00:06, 12 января 2024Мир

В Пентагоне не нашли свидетельств незаконного перенаправления оружия США Киевом

Пентагон: нет свидетельств незаконного перенаправления оружия США Киевом

Фото: REUTERS/Joshua Roberts/File Photo

В Пентагоне заявили, что у ведомства нет свидетельств незаконного перенаправления оружия США Киевом. Слова пресс-секретаря оборонного ведомства Патрика Райдера приводит ТАСС.

Как считает Райдер, украинская армия эффектино использует получаемое от западных союзников оружие.

Таким образом пресс-секретарь Пентагона отреагировал на сообщение Аппарата генерального инспектора Министерства обороны, что ведомство не смогло в полной мере выполнить контроль за поставками вооружения Украине.

В частности, ответственные лица не смогли быстро отчитаться о 40 тысячах единиц оружия, за которыми по закону следовало тщательно следить.

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      Марина Совина
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