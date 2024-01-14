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23:37, 14 января 2024Мир

Армия Израиля подвела итог первых ста дней конфликта с ХАМАС

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации 9 тысяч радикалов в Газе за сто дней конфликта

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Израильские войска уничтожили свыше девяти тысяч радикалов в секторе Газа за сто дней конфликта с палестинской группировкой ХАМАС. Такие данные привела Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает ТАСС.

Отмечается, что военные ликвидировали двух командиров бригад, 19 командиров батальонов и более 50 командиров рот. Кроме того, они атаковали порядка 30 тысяч объектов инфраструктуры палестинского движения в анклаве. Также, по данным ЦАХАЛ, на юге Ливана с начала боевых действий были уничтожены около 170 радикалов.

Утром 7 октября палестинские радикалы из сектора Газа атаковали Израиль, обстреляв его территорию ракетами. В ответ на эти действия ЦАХАЛ заявил о начале военной операции в Газе.

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      Марина Совина
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