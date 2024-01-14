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15:17, 14 января 2024Россия

Две россиянки вломились в квартиру к пенсионерке и забрали у нее бензопилу

Shot: в Кургане две женщины вломились в квартиру пенсионерки и забрали бензопилу

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Кургане две женщины вломились в квартиру 65-летней пенсионерки и ее 55-летнего сожителя и забрали бензопилу и еще несколько необходимых в быту вещей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Грабительницы ворвались в дом пенсионерки в районе девяти вечера пятницы и, угрожая пневматическим пистолетом, вынесли бензопилу, электродрель, недорогой мобильный телефон, а также паспорт и медицинский полис хозяйки жилья. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил 4,8 тысячи рублей.

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Полиция задержала налетчиц по горячим следам. На тот момент они еще не успели сбыть награбленное. В ходе следствия выяснилось, что у одной из обвиняемых за спиной десять судимостей, восемь из которых — за воровство, остальные — за незаконное хранение оружия и неправомерный доступ к компьютерной информации. Первую судимость она получила в 16 лет. Вторая обвиняемая привлекалась к суду всего один раз: в 20 лет ее приговорили к тюремному сроку за хранение наркотических средств в крупном размере.

В отношении обеих женщин возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с незаконным проникновением в жилище». Им грозит до 12 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в США суд постановил выплатить 25 миллионов долларов (более 2,2 миллиарда рублей) невинно осужденному мужчине, который отсидел в тюрьме 44 года. Афроамериканец Ронни Лонг, которому сейчас 68 лет, был осужден на два пожизненных заключения в 1976 году по обвинению в изнасиловании.

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      Наталья Обрядина
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