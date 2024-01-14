ФСИН опровергла сообщения об отключении отопления в исправительных колониях

ФСИН России назвала ложными сообщения об отключении отопления в тюрьмах

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опровергла информацию об отключении отопления в исправительных колониях страны. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Во ФСИН назвали ложными распространившиеся в интернете сообщения об отсутствии тепла в тюрьмах. «Распространяемая в сети интернет информация о якобы отключениях отопления в местах лишения свободы не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе ведомства.

Также представители ведомства подчеркнули, что все колонии работают в штатном режиме, их руководство соблюдает все предписанные законодательством температурные нормы. Никаких сбоев или аварийных ситуаций, связанных с отопительными системами, ни в одном из учреждений уголовно-исправительной системы зафиксировано не было.

Ранее мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила, что в городе выросло число оставшихся без отопления и горячей воды домов. По ее словам, вечером 13 января тепло не поступало в 282 многоквартирных дома. Она отметила, что в устранении последствий аварии участвуют все аварийные бригады.