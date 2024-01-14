В Липецке выросло число оставшихся без отопления домов

Мэр Липецка Уваркина заявила, что из-за аварии без отопления остаются 282 дома

В Липецке выросло число оставшихся без отопления и горячей воды домов, вечером 13 января тепло не поступало в 282 многоквартирных дома, заявила в Telegram-канале мэр города Евгения Уваркина.

Она отметила, что в устранении последствий аварии участвуют все аварийные бригады, управляющие компании начали сливать воду из внутридомовых сетей, чтобы не допустить размораживания системы.

Уваркина обещала, что специалисты завершат ремонт к 20:00. Тепло в дома липечан начало поступать около 1:30 14 января, сообщила мэр.

По ее словам, был обнаружен новый прорыв, на место аварии прибыли коммунальные службы, им требуется около 3-4 часов. Без тепла ночью остаются 42 дома.

Днем 13 января сообщалось, что в Липецке из-за аварии 27 многоквартирных домов остались без отопления. На сетях теплоснабжения ПАО «Квадра» произошел прорыв.

