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02:29, 14 января 2024Россия

В Липецке выросло число оставшихся без отопления домов

Мэр Липецка Уваркина заявила, что из-за аварии без отопления остаются 282 дома

Фото: Globallookpress.com

В Липецке выросло число оставшихся без отопления и горячей воды домов, вечером 13 января тепло не поступало в 282 многоквартирных дома, заявила в Telegram-канале мэр города Евгения Уваркина.

Она отметила, что в устранении последствий аварии участвуют все аварийные бригады, управляющие компании начали сливать воду из внутридомовых сетей, чтобы не допустить размораживания системы.

Уваркина обещала, что специалисты завершат ремонт к 20:00. Тепло в дома липечан начало поступать около 1:30 14 января, сообщила мэр.

По ее словам, был обнаружен новый прорыв, на место аварии прибыли коммунальные службы, им требуется около 3-4 часов. Без тепла ночью остаются 42 дома.

Днем 13 января сообщалось, что в Липецке из-за аварии 27 многоквартирных домов остались без отопления. На сетях теплоснабжения ПАО «Квадра» произошел прорыв.

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      Марина Совина
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