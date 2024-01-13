В российском городе 27 домов остались без отопления из-за аварии

В Липецке 27 многоквартирных домов остались без отопления из-за аварии

В Липецке из-за аварии на сетях теплоснабжения 27 многоквартирных домов остались без отопления. Об этом в субботу, 13 января, в своем Telegram-канале сообщила мэр города Евгения Уваркина.

Уточняется, что утром в российском городе на сетях теплоснабжения ПАО «Квадра» произошел прорыв. «На место оперативно выехали две бригады ПАО "Квадра". В настоящее время они производят отключение поврежденного участка для производства аварийно-восстановительных работ и оценивают периметр отключения. По предварительной оценке — 27 многоквартирных домов», — заявила глава города.

По словам Уваркиной, приблизительный срок отключения отопления — до 14 часов дня. Мэр заверила. что держит ситуацию на контроле.

«Представители МБУ "Благоустройство" обработают противогололедными материалами места утечки. Сотрудники департамента ЖКХ на связи с управляющими компаниями, окажут всю необходимую помощь», — также сообщила она.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», утром температура в Липецке опускалась до -22 градусов. Вечером ожидается до -25 градусов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал прокуроров взять на контроль ситуацию с подачей тепла в регионах.

Перед этим стало известно. что в подмосковной Балашихе чиновники намеренно снижали отопление в домах.