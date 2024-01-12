Подмосковные чиновники намеренно снижали отопление в домах

Чиновники в Балашихе признались в намеренном снижении температуры в домах

В подмосковной Балашихе чиновники намеренно снижали отопление в домах. В этом признался представитель ресурсоснабжающей компании в ходе встречи с местными жителями, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В «Мособлэнергогазе» уменьшение температуры в квартирах горожан оправдали необходимостью «дать сниженную нагрузку по горячей воде на отопление». Такое объяснение возмутило собственников. Жители микрорайона «Новое Павлино» вынуждены спать в куртках при 10 градусах тепла. На подоконниках в квартирах образуется лед.

В администрации горожан известили о ремонте дополнительного котла. Работы планируется завершить к 15-17 января.

Помимо Балашихи, проблемы с теплоснабжением этой зимой наблюдались и в других городах Московской области: Лыткарине, Солнечногорске, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Химках и Щелкове. Сбои с отоплением и электричеством происходили и в нескольких районах столицы.