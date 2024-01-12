В Госдуме призвали региональных прокуроров контролировать подачу тепла россиянам

Спикер ГД Володин призвал прокуроров контролировать ситуацию с теплом в регионах

Спикер Госдумы (ГД) Вячеслав Володин призвал прокуроров взять на контроль ситуацию с подачей тепла в регионах. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Володин указал, что большинство обращений в течение первых зимних месяцев поступает на вопросы, связанные с теплообеспечением. Причину спикер увидел в том, что в течение 90-х годов и последующее время «кто-то приватизировал предприятие, завод, фабрику, вместе с ними котельную» и не поддерживал должное обслуживание объекта. В итоге страдают россияне, заключил он.

4 января в подмосковном Климовске произошла авария в котельной, из-за чего без отопления оказались практически 200 домов. Мэр Московской области Андрей Воробьев сообщал, что котельная находится на закрытой территории Климовского патронного завода и принадлежит частным владельцам.

Ее решили передать в муниципалитет для дальнейшей эксплуатации. Сам завод национализируют согласно решению президента России Владимира Путина. Начальника котельной Александра Чикова арестовали до марта 2024 года по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.