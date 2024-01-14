Командование ЦВО исполнило желание ребенка увидеть служащего в зоне СВО отца

МО: командование ЦВО исполнил мечту мальчика увидеть служащего в зоне СВО отца

Командование Центрального военного округа (ЦВО) в рамках акции «Елка желаний» исполнил желание мальчика Сергея из Екатеринбурга, мечтавшего увидеть отца, находящимся в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, командование ЦВО устроило сеанс видеосвязи между военнослужащим и его семьей. Уточняется, что отец ребенка является участником СВО с первых дней начала конфликта. «Данное мероприятие ещё раз показывает, что все мечты имеют свойство сбываться и даже такое маленькое чудо приносит много добра и счастья в сердца людей», — отметили в МО РФ.

Ранее командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Михаил Теплинский в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту сына погибшего Героя России из Подмосковья.