Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:57, 14 января 2024Россия

Командование ЦВО исполнило желание ребенка увидеть служащего в зоне СВО отца

МО: командование ЦВО исполнил мечту мальчика увидеть служащего в зоне СВО отца
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Командование Центрального военного округа (ЦВО) в рамках акции «Елка желаний» исполнил желание мальчика Сергея из Екатеринбурга, мечтавшего увидеть отца, находящимся в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, командование ЦВО устроило сеанс видеосвязи между военнослужащим и его семьей. Уточняется, что отец ребенка является участником СВО с первых дней начала конфликта. «Данное мероприятие ещё раз показывает, что все мечты имеют свойство сбываться и даже такое маленькое чудо приносит много добра и счастья в сердца людей», — отметили в МО РФ.

Ранее командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Михаил Теплинский в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту сына погибшего Героя России из Подмосковья.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Максимально близко надо подходить». Боец «Ахмата» рассказал о тактике срыва ротации ВСУ под Кременной

      Япония отложила миссию к Марсу

      Командование ЦВО исполнило желание ребенка увидеть служащего в зоне СВО отца

      Трамп рассказал о близости третьей мировой войны

      Атаки на Йемен снизили наступательный потенциал хуситов

      На российских танках начали применять комплексы подавления FPV-дронов

      Баку осудил выборы на Тайване

      Россия вошла в число стран с самым заметным ростом пенсий

      В Раде сообщили о планах офиса Зеленского

      Сунак и Зеленский разошлись в формулировках гарантий Киеву

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости