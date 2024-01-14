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14:59, 14 января 2024Бывший СССР

На Украине признали сложности с производством боеприпасов для артиллерии

Камышин: на Украине есть сложности с производством артиллерийских боеприпасов

фото: Inna Varenytsia / Reuters

В военно-промышленном комплексе (ВПК) Украины есть большие сложности с производством артиллерийских боеприпасов, подобная проблема наблюдается в ЕС и США. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин.

«Тяжелее всего идет производство артиллерийских боеприпасов, потому что это дефицитная позиция глобально в мире. Компоненты для ее производства — взрывчатое вещество и порох — являются дефицитными позициями. Речь не только про Украину, но и про Евросоюз и США», — признал Камышин.

Ранее лидер демократического большинства в американском Сенате Чак Шумер заявил, что у Киева истощаются запасы боеприпасов на фоне задержки в утверждении Конгрессом США запроса о помощи Вооруженным силам Украины на 60 миллиардов долларов.

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