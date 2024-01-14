Почетный президент ФФКР оценил чемпионат Европы без российских фигуристов

Валентин Писеев заявил, что чемпионат Европы без россиян получился интересным

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев оценил чемпионат Европы-2024, в котором не принимали участие российские спортсмены. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, турнир получился интересным, однако уровень бы невысоким. «Мы, естественно, стоим выше. Плюс сложилось впечатление, что все‑таки есть предвзятое отношение к российским спортсменам, которые выступают за другие сборные», — отметил Писеев.

Турнир прошел с 10 по 14 января в Каунасе. Представляющая Грузию бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова завоевала серебро в женском одиночном катании. Второе место в парном катании заняла экс-россиянка Анастасия Метелкина, которая в паре с Лукой Берулавой также выступает за Грузию.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не принимают участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах.