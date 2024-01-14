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17:29, 14 января 2024Силовые структуры

Поджегшего железнодорожное оборудование ради 200 долларов россиянина задержали

Shot: в Краснодаре задержали поджегшего ж/д оборудование за 200 долларов мужчину

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Силовики задержали подозреваемого в теракте на перегоне Краснодар-Сортировочный — Пашковская. Как выяснил Telegram-канал Shot, 24-летний россиянин поджег железнодорожное (ж/д) оборудование за обещанные 200 долларов в криптовалюте.

По сведениям издания, мужчина вел переписку с пользователем с украинским номером телефона. В декабре житель Краснодара вскрыл и поджег шкаф для подачи смазки на рельсы. Тогда возбудили уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ.

В квартире подозреваемого оперативники обнаружили инструменты, которыми было вскрыто оборудование. Кроме того, у гражданина нашли стеклянную банку и несколько пластиковых контейнеров, в них находились зеленые растительные вещества, внешне напоминавшие наркотические средства, и три таблетки «Лирики».

Сейчас жителя Краснодара поместили в изолятор. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Московской области полицейские установили личности двух подростков, которые подожгли релейный шкаф на перегоне между станциями Мальчики и Яничкино.

Подозреваемые рассказали, что пошли на преступление ради денег, которые им пообещали в одном из мессенджеров.

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      Анна Щербакова
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