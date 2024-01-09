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19:26, 9 января 2024Силовые структуры

Дело возбудили после поджога релейного шкафа российскими подростками ради денег

В Подмосковье возбудили дело после поджога релейного шкафа двумя подростками

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

В Московской области полицейские установили личности двух подростков, которые подожгли релейный шкаф на перегоне между станциями Мальчики и Яничкино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Возбуждено уголовное дело по статье 267 («Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения») УК РФ.

Работники железной дороги на станции Люберцы сообщили в полицию о сбое релейного шкафа на перегоне. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что шкаф вскрыли и подожгли. Подозреваемых установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Ими оказались двое подростков 16 и 17 лет. Они рассказали, что пошли на преступление ради денег, которые им пообещали в одном из мессенджеров.

Ранее сообщалось, что 16-летний подросток попал в СИЗО за попытку поджечь военный самолет на авиабазе в Челябинске.

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      Илона Палей
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