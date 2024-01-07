16-летний россиянин попал в СИЗО за попытку поджечь военный самолет

Россиянин попал в СИЗО за попытку поджечь военный самолет на аэродроме Шагол

16-летний россиянин попал в СИЗО на два месяца за попытку поджечь военный самолет на авиабазе в Челябинске. Об этом сообщает «74.ру» со ссылкой на решение районного суда.

По версии следствия, дагестанский подросток решил поджечь бомбардировщик на военном аэродроме Шагол. При этом воздушное судно удалось оперативно потушить.

По данным издания, фигурант уголовного дела оказался родом из Буйнакска, где учился и проживал с родителями. Известно, что ранее он не был судим. Его обвиняют в попытке диверсии на объекте Вооруженных сил России, что грозит лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ранее в январе сообщалось, что ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны России в Челябинской области. По данным спецслужбы, задержанный действовал в интересах украинских спецслужб, он был завербован с помощью соцсетей.

Также в ЦОС ФСБ сообщили, что установлена причастность задержанного к поджогам объектов связи и железной дороги в Дагестане.