Иммунолог объяснил суть подготовки к смертоносной «болезни X»

Иммунолог Крючков: подготовка к «болезни X» позволит лучше бороться с пандемиями

Подготовка мирового сообщества к смертоносной «болезни X» позволит лучше бороться с будущими пандемиями, считает кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Так в разговоре с «Лентой.ру» он объяснил суть обсуждения этой темы на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, который пройдет 17 января.

«Болезнь Х» — это условное неизвестное заболевание, которое потенциально может вызвать эпидемию или пандемию. По словам главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, «Х» в названии означает «неожиданность». В 2018 году ВОЗ включила «болезнь Х» в список заболеваний, при выявлении которых срочно нужно разрабатывать лекарства.

«Существует перечень патогенов, которые в перспективе могут вызвать пандемию. Это не значит, что они обязательно ее вызовут, но обладают пандемическим потенциалом, при этом ранее они пандемии не вызывали. Таких инфекций довольно много, несколько десятков. Они находятся на радарах специалистов, и их поведение отслеживается. Это, например, коронавирусы, геморрагические лихорадки, вирус Зика, вирус Нипах и ряд других. Но есть и такие инфекции, которые внимания специалистов не привлекли (...). Есть такие инфекции, которые на самом деле обладают пандемическим потенциалом, но мы о них ничего не знаем, либо они в принципе еще не существуют, либо эволюционируют», — объяснил иммунолог.

Необходимо понимать, что не только то, на что мы обращаем внимание, может быть источником пандемии Николай Крючков иммунолог

По его словам, специалисты планируют придумать механизм, который за короткое время после выявления первого случая заболевания «болезнью Х» позволит разработать и начать применять лекарство.

«Время играет критическую роль. Если времени проходит достаточно много, чтобы пандемия полноценно проявилась, на таких стадиях сложно с ней бороться. Если успеть купировать эту ситуацию на ранних подступах, то можно вообще избежать пандемии, например, ограничиться вспышкой инфекции среди людей или вообще животных, предотвратить или отложить время до развития пандемии. Для этого такой концепт разработан. Это не какая-то реально существующая на сегодня болезнь, это концепт, который позволяет эффективно планировать противопандемические мероприятия», — объяснил он.

Участники Всемирного экономического форума в Давосе планируют обсудить «болезнь Х», следует из анонса мероприятия. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, болезнь может вызвать в 20 раз больше летальных исходов, чем COVID-19. На встрече 17 января участники обсудят, какие усилия необходимо предпринять, чтобы подготовить систему здравоохранения к предстоящим вызовам.